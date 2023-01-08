Премьер Японии назвал ужасной ситуацию в Европе из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что европейские страны оказалась в затруднительном положении в связи с ограничением на поставки энергоресурсов из России. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NHK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фумио Кисида

Фото: Reuters Фумио Кисида

Фото: Reuters

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего (Европы.— "Ъ"), ситуация стала ужасной»,— сказал господин Кисида (цитата по ТАСС).

По словам премьер-министра, ситуация в области энергетики изменилась не только в Европе, но и во всем мире. В частности, с прошлого года наблюдается нехватка различных энергоресурсов, добавил он. При этом господин Кисида считает, что Россия и некоторые другие государства «используют энергетику в качестве оружия».

Фумио Кисида также подчеркнул, что из-за географических особенностей Япония сильно зависит от поставок с Ближнего Востока. По его словам, для обеспечения страны энергоресурсами и выполнения задачи по декарбонизации Токио необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику.

Зависимость от дешевых поставок из России подтверждали и в самой Европе. В начале октября глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку европейское благосостояние строилось на дешевых российских энергоресурсах. Тогда он указал на затрудненный доступ и на важный для Евросоюза китайский рынок, с которым сотрудничали европейские страны для экспорта и импорта, а также трансфера технологий и инвестиций.

С 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза на морские перевозки российской нефти. Эмбарго на перевозку нефтепродуктов морским путем начнет действовать с 5 февраля текущего года.

Милена Костерева