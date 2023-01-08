Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородец перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве по заявлению нижегородца, который в канун Нового года перевел неизвестным 2,3 млн руб., сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела 48-летнему жителю Автозаводского района Нижнего Новгорода позвонил «сотрудник безопасности банка» и убедил мужчину в том, что от его имени незаконно одобрена заявка на кредит. Для отмены заявки жертва должна была снять все деньги со счета и перевести их на безопасные счета. Нижегородец поверил и лишился сбережений.

«Все это время мошенник находился на связи с заявителем, не давая ему возможность положить трубку и обдумать полученную информацию», — отметили в полиции. В ведомстве призвали нижегородцев не осуществлять никаких операций с деньгами по указанию сторонних лиц.

Владимир Зубарев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...