Нижегородец перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве по заявлению нижегородца, который в канун Нового года перевел неизвестным 2,3 млн руб., сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела 48-летнему жителю Автозаводского района Нижнего Новгорода позвонил «сотрудник безопасности банка» и убедил мужчину в том, что от его имени незаконно одобрена заявка на кредит. Для отмены заявки жертва должна была снять все деньги со счета и перевести их на безопасные счета. Нижегородец поверил и лишился сбережений.

«Все это время мошенник находился на связи с заявителем, не давая ему возможность положить трубку и обдумать полученную информацию», — отметили в полиции. В ведомстве призвали нижегородцев не осуществлять никаких операций с деньгами по указанию сторонних лиц.

Владимир Зубарев