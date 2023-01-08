Челябинский миндортранс просит водителей отказаться от дальних поездок из-за морозов

Аномально холодная погода продержится в Челябинской области еще три дня. Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона просит автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.

Во время аномальных морозов подрядные организации организуют на автодорогах в Челябинской области дежурное патрулирование. В случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке машин до пункта обогрева, сообщается в telegram-канале миндортранса региона. Автомобилистов просят внимательно следить за техническим состоянием транспортного средства.

По данным Челябинского гидрометцентра, с 8 по 12 января в регионе ожидается температура воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы. В некоторых районах прогнозируются морозы до -40 градусов и ниже.