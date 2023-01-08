В здании автосервиса в Тюмени произошел взрыв

В ночь на воскресенье, 8 января, в Тюмени произошел взрыв в здании автосервиса на улице Буровиков, 33, сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Тюменской области. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из автомобилей, находившемся внутри автосервиса.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций»,— говорится в сообщении. На место вызова от МЧС были привлечены 16 человек и четыре единицы основной техники.

По данным пресс-службы, пострадавших нет, здание автосервиса полностью разрушено, повреждены припаркованные автомобили, частично пострадали окна пяти расположенных рядом частных домов.

Администрация Тюмени создала оперативный штаб. «Все частные вопросы жителей решаются оперативно. В 8.06 восстановлено электроснабжение»,— сообщили в мэрии.

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Мария Шараева