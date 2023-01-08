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СК возбудил уголовное дело по факту смерти челябинки и ее 10-летней дочери

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти горожанки и ее 10-летней дочери. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

По версии следствия, челябинка убила дочь, а затем покончила с собой. Тела обнаружил 18-летний сын и брат погибших, вернувшись домой 7 января. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

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