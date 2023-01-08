В Сочи спасатели расчистили русло реки, потоком которой размыло автопереправу

В поселке Каткова Щель Лазаревского района Сочи сотрудники МКУ «Служба спасения» расчистили часть русла небольшой реки, потоком которой размыло автомобильную переправу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Специалисты экстренной службы убрали ветки и деревья в районе насыпи для предотвращения затора.
«Жизнеобеспечение поселка не нарушено. Эвакуация населения не требуется», – говорится в сообщении краевого управления МЧС.
Размытие автомобильной переправы произошло накануне из-за сильных ливней. На место подтопления выехали подразделения ЮРПСО, опергруппа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, муниципальные аварийно-спасательные формирования и пр. Всего для ликвидации последствий повреждения автомобильного переезда привлечены восемь человек и три единиц техники Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе от МЧС России три единицы личного состава и одна единица техника.
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