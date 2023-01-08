Юг Западной Сибири ждет резкое похолодание

Резкое похолодание придет в регионы Западной Сибири в начале следующей недели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае ожидаются «драматичные события». «Уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31-32 градусов, а затем до минус 33-35 градусов. Отклонение от нормы будет на 20 градусов»,– привел пример господин Вильфанд.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 8 января в Новосибирской области температура воздуха составляет от минус трех градусов до плюс двух. Согласно сайту учреждения, 10 января местами она упадет до минус 27 градусов.

В Алтайском крае, как сообщил Telegram-канал правительства региона, вечером 8-9 января ожидается мокрый снег с усилением ветра (порывы до 27 м/с). Похолодание в крае прогнозируется с 9 января.

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Валентин Романов