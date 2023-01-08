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В автомобиле в Новосибирске обнаружено тело застреленного мужчины

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в автомобиле в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Автомобиль, принадлежавший погибшему, находился на одной из улиц в Первомайском районе. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В связи с тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователями и СК и оперативным сотрудникам полиции отрабатывают различные версии убийства и проводится работа для установления причастного к совершению преступления»,– говорится в сообщении ведомства.

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Валерий Лавский

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