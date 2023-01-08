В аэропорту Перми застрял в сугробе пассажирский Boeing

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь по расписанию из пермского аэропорта Большое Савино. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, при выводе двигателей на режим взлета, воздушное судно повело в сторону. В результате оно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из самолета и доставлены в аэропорт. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров.

Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта. Сам терминал закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП.