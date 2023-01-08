Семеро рабочих пострадали при пожаре в вахтовом автобусе в Томской области

Автобус с дорожными строителями загорелся в Томской области. Пострадали семь человек.
По данным прокуратуры региона, инцидент произошел в середине дня 7 декабря. Автобус с вахтовиками находился в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района.
«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. Семь из девяти пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой»,– рассказали в прокуратуре.
Причина возгорания еще выясняется. Проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда.