Семеро рабочих пострадали при пожаре в вахтовом автобусе в Томской области

Автобус с дорожными строителями загорелся в Томской области. Пострадали семь человек.

По данным прокуратуры региона, инцидент произошел в середине дня 7 декабря. Автобус с вахтовиками находился в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района.

«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. Семь из девяти пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой»,– рассказали в прокуратуре.

Причина возгорания еще выясняется. Проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда.

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Валерий Лавский