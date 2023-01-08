В Томской области сгорел вахтовый автобус, пострадали семь человек

Возгорание автобуса произошло в Томской области. Пострадали семь из девяти пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Пожар произошел накануне, 7 января, днем на зимнике в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района. В вахтовом автобусе ехали работники организации, которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Как сообщает региональная прокуратура в Telegram, по предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части автобуса. Причина не уточняется. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства по охране труда.

Леонид Уварчев