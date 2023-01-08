Новосибирцы в овертайме обыграли минское «Динамо» в чемпионате КХЛ

В единственном матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 декабря «Сибирь» обыграла минское «Динамо». Игра прошла в Новосибирске.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У новосибирцев забивали Егор Аланов в первом периоде и Вячеслав Основин в третьем. Минчане одну из своих шайб провели в численном меньшинстве. Решающий бросок в овертайме сделал сибиряк Илья Морозов – 3:2.

На двоих команды набрали 28 минут штрафа. «Сегодня немножко нервная были игра с самого начала. Много стыков, много удалений, много борьбы. Но попросили парней немножко успокоиться и начали более-менее играть в хоккей»,– сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Андрей Мартемьянов.

Победив белорусскую команду, новосибирцы вернулись на третье место в конференции «Восток» КХЛ. У «Сибири» 61 очко – на одно меньше, чем у магнитогорского «Металлурга», и на два, чем у екатеринбургского «Автомобилиста».

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Валерий Лавский