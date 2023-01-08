В Китае 17 человек погибли и 22 пострадали в ДТП

Не меньше 17 человек погибли в аварии в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Еще 22 получили травмы, передает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло в округе Наньчан. Пострадавшие госпитализированы. Причины ДТП расследуются.

Власти не приводят никаких подробностей аварии, включая возможные причины и число столкнувшихся транспортных средств. Местные СМИ отмечают, что в округе сейчас туман.

В конце декабря в провинции Хэнань в Китае произошло крупное ДТП из-за тумана. На мосту столкнулись больше 200 автомобилей, погиб один человек.

Леонид Уварчев