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Коммерсантъ FM
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В Китае 17 человек погибли и 22 пострадали в ДТП

Не меньше 17 человек погибли в аварии в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Еще 22 получили травмы, передает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло в округе Наньчан. Пострадавшие госпитализированы. Причины ДТП расследуются.

Власти не приводят никаких подробностей аварии, включая возможные причины и число столкнувшихся транспортных средств. Местные СМИ отмечают, что в округе сейчас туман.

В конце декабря в провинции Хэнань в Китае произошло крупное ДТП из-за тумана. На мосту столкнулись больше 200 автомобилей, погиб один человек.

Леонид Уварчев

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