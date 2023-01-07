Три человека погибли при аварии на нефтяном месторождении в Красноярском крае

В результате аварии на нефтяном месторождении в Красноярском крае погибли три работника. Об этом сообщило «РИА Новости».

Тем временем, прокуратура края проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности после инцидента на нефтяном месторождении.

«Предварительно установлено, что 31.12.2022 года около 06:00 на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения, расположенном на расстоянии около 200-250 км от Игарки, при проведении пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода, находящегося под высоким давлением, произошла разгерметизация», — говорится в информации прокуратуры. В ведомстве отметили, в отношении подрядной организации организована проверка, в ходе которой будут установлены причины ЧП и дана оценка действиям ответственных за безопасность проведения работ должностных лиц. Данные о погибших в результате аварии в прокуратуре не прокомментировали.

Илья Николаев