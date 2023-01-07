В Петербурге задержали напавшего с ножом на магазин ради двух коробок конфет

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину после неудачной попытки похищения из магазина в центре города двух коробок конфет. Продавцу он угрожал ножом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел около 21:00 в магазине на Колокольной улице. Вор при попытке украсть конфеты «угрожал ножом, после чего бросив коробки, разбил стекло в двери и скрылся в неизвестном направлении». Ранее судимого неработающего мужчину задержали на той же Колокольной улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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