США отклонили предложения по покупке нефти для стратегического резерва

Министерство энергетики США отклонило несколько предложений по покупке нефти для восполнения национального резерва на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку предлагаемое топливо было слишком дорогое либо не соответствовало требуемым спецификациям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и заявление министерства.

«Министерство энергетики разработало долгосрочный план перехода от выпуска к пополнению, и мы стремимся сделать это таким образом, чтобы обеспечить налогоплательщиков справедливыми сделками»,— говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что министерство будет отбирать только те предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям сырой нефти, и по цене, которая является выгодной для налогоплательщиков.

В середине декабря США заявили, что намерены приобрести первоначально до 3 млн баррелей нефти для восполнения истраченных ресурсов стратегического резерва.

Дарья Эрозбек