«Встречное» ДТП с участием 4 автомобилей произошло под Анапой

Водитель Mercedes на автодороге Новороссийск — Керченский пролив под Анапой выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с тремя другими автомобилями. Об этом сообщает ОМВД по Анапе.

Автоавария произошла в 14:00 на 39-м километре трассы в районе хутора Тарусино. По данным полиции, Mercedes занесло. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и медики, а также представители других экстренных служб.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, погибших среди них нет, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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