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В Челябинской области более 25 тыс. человек поучаствовали в рождественских богослужениях

Более 25 тыс. жителей Челябинской области приняли участие в рождественских богослужениях. Охрану общественного порядка в ночь с 6 на 7 января обеспечивали более 800 сотрудников органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по региону.

Всего в 40 населенных пунктах Челябинской области прошло 163 религиозных рождественских мероприятия. Вместе с полицейскими за порядком следили сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и работники частных охранных предприятий. Всего порядка 130 человек.

«Праздник прошел без происшествий, нарушений общественного порядка не допущено»,– сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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