Народные артисты в Петербурге получат допвыплаты к пенсиям

В Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга прошла встреча представителей Смольного и ЗакСа с народными артистами РФ. Темой обсуждения стало назначение дополнительных выплат, сообщили в пресс-службе городского парламента.

На встрече присутствовали губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский, а также артисты Михаил Боярский, Юрий Александров, Николай Буров, Лариса Луппиан, Сергей Паршин и Татьяна Пилецкая. Господин Беглов предложил выплачивать деятелем культуры со званиями народный артист СССР, Народный артист РСФСР и Народный артист РФ по 30 тыс. руб. Спикер парламента инициативу поддержал.

В ходе встречи присутствующим также вручили памятные знаки «350 лет Петру Великому». Всего в Санкт-Петербурге проживают около 130 народных артистов. Когда планируется утвердить выплату не уточняется.

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