В Казани из-за морозов отменили праздничные мероприятия

В Казани 7 и 8 января из-за сильных морозов не состоятся праздничные мероприятия. Их перенесут на следующую неделю, сообщила пресс-служба мэрии.

«Речь идет о кинопоказе и выступлении хора в парке "Черное озеро", зимней прогулке в парке у ДК им.Саид-Галиева и гонках на радиоуправляемых машинках в Горкинско-Ометьевском лесу»,— отметили в мэрии.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил о резком аномальном похолодании в регионе. С 7 по 10 января ночью и утром температура воздуха составит -25 -32 градуса, может опуститься до -37 градусов. Днем температура воздуха ожидается от -23 до -28 градусов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"