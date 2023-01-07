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Синоптики предостерегают от выхода на лед, который скоро встанет на водоемах Кубани

В связи с похолоданием с 8 по 10 января на ряде водоемов на Кубани встанет первый лед, на него нельзя выходить. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уточняют, что образование первичных форм льда ожидается на реках северной (степной) части края, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Адыгеи, мелководных участках Краснодарского водохранилища, а также в лиманах прибрежной зоны Азовского моря.

Михаил Волкодав

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