Синоптики предостерегают от выхода на лед, который скоро встанет на водоемах Кубани

В связи с похолоданием с 8 по 10 января на ряде водоемов на Кубани встанет первый лед, на него нельзя выходить. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уточняют, что образование первичных форм льда ожидается на реках северной (степной) части края, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Адыгеи, мелководных участках Краснодарского водохранилища, а также в лиманах прибрежной зоны Азовского моря.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram