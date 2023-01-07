За минувшие сутки на Кубани выявили 31 случай коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки зафиксирован 31 случай коронавируса, треть из них – в кубанской столице. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным властей края, всего с начала пандемии на Кубани подтверждено свыше 344 тыс. случаев коронавируса, из медучреждений выписались более 332 тыс. человек, 11136 пациентов спасти не удалось. На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 187 человек, в стационарах – 75 пациентов.

По информации федерального оперштаба, в России за минувшие сутки госпитализировано 695 человек, из лечебных учреждений выписано 4463 человек, выявлено 3303 новых случаев COVID-19, подтверждено 49 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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