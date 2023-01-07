В очереди на Керченскую переправу ожидают 60 большегрузов

На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди на Керченскую переправу находятся 60 машин с приоритетными грузами. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На стоянке дежурят волонтеры, работают столовая и пункт обогрева.

Ранее сообщалось о восстановлении движения паромов через Керченский пролив, временно приостановленного из-за усиления ветра до 15–20 м/с в ночь на 7 января.

По данным властей, за минувшие сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 146 автомобилей и 284 пассажира. Всего с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 43,4 тыс. транспортных средств и 59,4 тыс. пассажиров.

Паромное сообщение через Керченский пролив было возобновлено после теракта на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва грузового автомобиля на Крымском мосту загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, в результате чего оказались частично обрушены два пролета моста.

В конце октября на Кубани были введены ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости. Как ранее уточняли краевые власти, если машина едет в Крым с неприоритетными грузами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту — от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге.

Андрей Петров

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