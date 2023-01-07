Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Барнауле собака загрызла свою 58-летнюю хозяйку

Огромная собака загрызла свою хозяйку в Барнауле. Об инциденте рассказали в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю, которое организовало проверку.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летней женщины, которая погибла от действий собственной собаки. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщила старший помощник руководителя управления Людмила Рязанцева, добавив, что собака была нейтрализована.

Местные СМИ сообщают, что на женщину напала собака породы алабай, сам инцидент произошел в поселке Пригородный.

Илья Николаев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...