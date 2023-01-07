Сотрудники МЧС спасли замерзающих на трассе пассажиров автобуса

Как сообщили в нижегородском управлении МЧС, спасатели и сотрудники полиции в четвертом часу утра 7 января эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего из Москвы в Ульяновск. Он аварийно встал под Арзамасом: в сильный мороз замерзло топливо и водитель вынужденно остановился на обочине.

В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей. Жители Ульяновской области были вывезены с места аварийной остановки и размещены в гостиницах Арзамаса. Около пяти часов утра из Ульяновска для перевозки пассажиров домой выехали два автобуса, уточнили в ведомстве.

Иван Сергеев