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В Челябинской области выявили 24 случая COVID-19 за сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 в Челябинской области остается на стабильно низком уровне. За прошедший день в регионе выявили 24 случая коронавируса, в том числе у одного школьника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 396 583 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 386 232 пациентов, в том числе за прошедшие сутки выписали 22 человека. На сегодня больных COVID-19 в Челябинской области 833 человек.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще два человека.

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