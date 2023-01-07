В Челябинской области ожидаются морозы до -40 градусов

Синоптики предупреждают об аномально холодной погоде в Челябинской области. В отдельных районах с 8 по 10 января ожидаются сильные морозы – минус 40 градусов Цельсия и ниже. Информация о возникновении опасных и неблагоприятных явлений погоды опубликована на сайте Челябинского Гидрометцентра.

Аномальные холода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более прогнозируют 8-10 января по всей территории Челябинской области, 11-12 января – местами.

Например, в Челябинске температура воздуха ближайшие три ночи составит -29,-30 градусов. Завтра днем столбик термометра опустится до -27 градусов, 9 января – до -26.