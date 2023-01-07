Ведущий программы «Дежурный по городу» эмигрировал в Израиль

Многолетний ведущий программы «Дежурный по городу» телекомпании «Рифей» Игорь Гиндис уехал в Израиль. Об этом сообщает портал Ura.ru. «И правда покинул. Не зарекаюсь, что насовсем, российское гражданство же осталось. Сформулируем так: пока навсегда, а там посмотрим», — рассказал господин Гиндис журналисту портала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Игоря Гиндиса в соцсети Фото: страница Игоря Гиндиса в соцсети

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», после начала СВО из Прикамья в Израиль уехали политолог, консультировавший оппозиционных кандидатов в Пермскую думу, экс-преподаватель ПГНИУ Всеволод Бедерсон и вице-президент краевой Торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.