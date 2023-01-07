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В ДТП на трассе под Магнитогорском два человека погибли, трое ранены

В Челябинской области в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека. Еще трое пострадали, сообщает управление ГИБДД по региону.

Дорожная авария произошла в 15 часов 6 января на 64 км автодороги Магнитогорск – Кизил –Сибай в Кизильском районе. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной Toyota Camry. В результате ДТП водитель Daewoo и его 64-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летний водитель второго автомобиля, а также два пассажира 29 и 31 года госпитализированы с различными травами.

Обстоятельстве ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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