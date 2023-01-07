Пермский пороховой завод войдет в состав «Ростеха»

ФКП «Пермский пороховой завод» преобразуется в акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса РФ в госкорпорацию «Ростех». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 31 декабря 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо Пермского порохового завода акционируются и входят в «Ростех» еще одиннадцать федеральных казенных предприятий, выпускающих продукцию для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. В данный момент «Пермский пороховой завод» находится в ведении департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ.