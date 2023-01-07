Жителя Набережных Челнов подозревают в угоне ВАЗ 21041 в Воткинске

В Воткинске сотрудники Росгвардии задержали жителя Набережных Челнов по подозрению в угоне автомобиля (ст. 166 ч. 1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба управления ведомства, сообщение об угоне серебристого ВАЗ 21041 поступило в дежурную часть полиции, после чего на поиск автомобиля были ориентированы экипажи вневедомственной охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Похожий автомобиль, который пытался закрыть молодой человек, был замечен на парковке у дома №22 по улице Гагарина. У мужчины при себе не оказалось документов, подтверждающих личность или право владения транспортным средством. Однако задержанный пояснил, что автомобиль принадлежит его другу, который попросил его закрыть.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что молодой человек 2001 года рождения представился чужим именем, а данный автомобиль находится в розыске. Задержанным оказался житель Набережных Челнов, который ранее уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело.