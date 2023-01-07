Фонд «Пермь-300» привлек более 15 млн рублей на благоустройство скверов и парков

В 2022 году фонд «Пермь-300» привлек в бюджет города более 15,8 млн руб., средства поступили от промышленных предприятий и иных организаций города. Средства направили на благоустройство общественных пространств в рамках подготовки к празднованию юбилея Перми.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на привлеченные фондом «Пермь-300» средства, благоустроят сквер «Мемориал Победы» в поселке Новые Ляды, сквер им. Дзержинского на улице Ленина, сквер возле ДК «Искра» на улице Академика Веденеева и ряд других объектов. Работы стартовали в 2022 году.

Кроме того, в прошлом году было завершено благоустройство сквера Ветеранов Афганистана в Кировском районе, сквера и тротуара вдоль ул. Торговой. Был обновлен скверу им. Вагнера в Свердловском районе и другие общественные пространства.

Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь – 300» создан 1 апреля 2016 года. Цель фонда – поддержка юбилеиных мероприятии к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа Перми.