В Новосибирской области в аварии погибли три человека

В ДТП в Новосибирской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. По данным Госавтоинспекции, авария произошла 6 января около 19:00 на 114 км трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Tiguan.

От полученных травм на месте погибли три пассажира автомобиля Hyundai Solaris (две женщины и один мужчина). Два человека пострадали: водителя Hyundai доставили в районную больницу, медпомощь понадобилась пассажирке Volkswagen

За последние дни в регионах Сибири произошел ряд серьезных ДТП. Так 2 января в Топкинском районе Кемеровской области в столкновении Lada Granta и грузовика погибли пять человек. По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело.

3 января в Алтайском крае авария унесла жизни шести человек (четыре человека, в том числе двое детей, погибли на месте, двое скончались в больнице от полученных травм). Там на 217 км трассы А-322 лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и Lexus RX 300.

Илья Николаев