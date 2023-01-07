Пьяный водитель Volvo сбил двух человек в Петербурге на глазах Росгвардии, его задержали

На севере Санкт-Петербурга поздно вечером 5 января пьяный водитель Volvo сбил двух человек, переходивших дорогу на переходе. Авария произошла на пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения на глазах сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители оказали первую помощь пострадавшим и вызвали скорую. Пешеходов госпитализировали с тяжелыми травмами ног и головы. Сотрудники ГИБДД зафиксировали у водителя Volvo признаки алкогольного опьянения, его передали сотрудникам полиции.

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