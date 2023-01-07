«Попирается братолюбие»

Руководители митрополий регионов Черноземья в канун главного для христиан праздника опубликовали рождественские послания, в которых высказались о «военных действиях» на территории Украины. Митрополиты солидарно призвали паству к «милосердию и любви», отметив, что задача церкви — призывать к «примирению» стороны конфликта. Само его начало они объяснили «действиями сил зла», указав вместе с тем на «снижение уровня патриотических чувств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенская Адмиралтейская церковь в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Успенская Адмиралтейская церковь в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Детальнее других иерархов высказался об отношении церкви к спецоперации и личных взглядах на нее в своем рождественском послании глава приграничной Белгородской митрополии Иоанн. «Рождество Христово — это служение примирения, которое будет совершаться до Второго пришествия, поэтому главная задача священнослужителей быть посланниками от имени Христова, вестниками слова примирения: "Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения" (2 Кор. 5, 18)… Слезы матерей, кровь совсем юных воинов, разлуки и разрушения — все победит Христос, если Он будет в наших сердцах. Мы должны призывать людей к жертвенности, милосердию и любви, ведь в любви, по слову апостола Иоанна, "нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх" (1 Ин. 4,18)»,— подчеркнул митрополит.

«Мы живем в эпоху скорбей, страданий и стремительных перемен, но, как говорил один из русских философов: "в русской печи все переплавится". И нам нельзя отстраняться от действительности»,— заключил владыка Иоанн, отсылая к высказыванию деятеля российского «серебряного века» Василия Розанова

Митрополит Воронежский Сергий в послании пастве также отметил, что призвание священнослужителей — «быть светом миру»: «Чем чище и светлее мы будем, тем обильнее благодать Божия будет изливаться через нас на тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи, а таких людей вокруг нас сегодня множество. Тысячи беженцев, которых мы принимаем, являются для нас тем евангельским "ближним", к которым мы должны проявить свое сердечное участие».

«Многовековой опыт Церкви свидетельствует, что внешнее благополучие без Бога не принесет желаемого счастья. Никакие трудности и испытания не будут нам страшны, если мы откроем наше сердце Христу, чтобы Он преобразил его. Великая истина приоткрывается нам в этой картине: не богатство, не сила и власть, но Божественная любовь, в своей беззащитности и хрупкости превышающая любую человеческую силу, спасает мир»,— сказал владыка Сергий

«В 2022 году мы узнали о подвигах и самоотверженности наших земляков, кто проявлял мужество памятуя о своих близких, тем самым исполняя заповедь Христа: "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя". (Ин. 15: 13),— отметил орловский митрополит Тихон.—. Мы узнали о подвигах наших пастырей, простых священнослужителей, которые также самоотверженно окормляют тех, кто несет воинскую службу на передовой».

Курский митрополит Герман в рождественском послании тоже напомнил о «служении добровольцев» Русской православной церкви и самой митрополии: «И наша Курская епархия также активно поддерживает нуждающихся: ведется отправка гуманитарных грузов, пастырское окормление беженцев и мобилизованных граждан». «Но самое главное — это молитва, которую мы возносим сегодня с надеждой на то, что Всемилостивый Господь управит сегодняшние сложные события к незыблемому миру, к безопасности нашего государства»,— заявил митрополит.

Он порассуждал и о причинах «военных действий близ наших границ», в связи с которыми паства «переживает новые тяжелые испытания». «Врагу рода человеческого и внешним злым силам удалось разрушить вековое единство наших братских народов, издревле объединенных православной верой»,— считает владыка Герман. Эту же тему поднял тамбовский митрополит Феодосий:

«Мир и братолюбие попираются силами зла, горделиво стремящимися царствовать в мире лжи и пороков»

Глава Липецкой митрополии Арсений в своем послании отметил «снижение уровня патриотических чувств среди общества»: «В прошлом отказ от тысячелетних духовных традиций, недооценка исторического вклада в развитие мировой цивилизации привело к пренебрежению отечественной историей, процветанию равнодушия по отношению к ближнему и преобладанию личностных интересов над общественными».

Сергей Калашников

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