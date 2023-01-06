Рождественские службы пройдут во всех храмах ярославской епархии

Богослужения на Рождество Христово пройдут во всех приходских и монастырских храмах Ярославской митрополии 6 января 2023 года, на Рождественский сочельник, и 7 января 2023 года, на праздник Рождества Христова, сообщили в пресс-службе епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославской епархии Фото: Пресс-служба ярославской епархии

Начало богослужений назначено на 23:30 6 января, также Божественные литургии состоятся в 9:00 7 января: Успенский кафедральный собор, Феодоровский собор, Толгский женский монастырь, Сретенский храм, Свято-Тихоновский храм.

Также два и три раза богослужения пройдут в следующих храмах:

Крестобогородский храм: в ночь на 7 января начало в 23.50, 7.00 и 9.00;

Храм Никиты Мученика: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 9.30;

Храм Николы Мокрого: в ночь на 7 января в 23.40 и утром в 9.00;

Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 8.00;

Храм Ярослава Мудрого: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 10.00;

Храм Димитрия Солунского: в ночь на 7 января в 23.40 и утром в 9.00;

Яковлевско-Благовещенский храм: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 9.40;

Храм Владимирской иконы Божией Матери: в ночь на 7 января в 23.50 и утром в 9.00.

Также Божественные литургии состоятся сегодня в Казанском женском монастыре в 23:45, Богоявленском храме в 23:30, Вознесенско-Сретенском храме, Троицком храме пос. Норского, Успенском храме пос. Норского, Храме Софии Премудрости, Крестовоздвиженском храме, Знаменском храме и Спасском храме пос. Иваньково в 00:00, Храме Зосимы и Савватия в Тверицах в 23:40.

Утром 7 января службы пройдут в Леонтьевском храме и Благовещенском храме пос. Норскогов 8:00, Петропавловском храме в 8:30, Вознесенско-Благовещенском храме в 8:40, Михайло-Архангельском храме, Храме Параскевы Пятницы в Калашной слободе, Троицком храме пос. Смоленское, Храме преподобного Сергия Радонежского, храме блаженной Матроны Московской, Николо-Тропинском храме, Пантелеимоновском храме, Воскресенском храме на Игнатовском кладбище в 9:00, Храме Николы-на-Меленках в 9:30 и Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре в 10:00.

Алла Чижова