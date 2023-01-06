В Сочи разбушевавшийся ручей размыл улицу

Из-за обильных осадков вышел из берегов ручей, протекающий по территории с. Каткова Щель. В результате вода размыла участок по ул. Курганная, сообщает краевое управление МЧС. В ведомстве уточняют, что восстановительные работы начнутся после снижения уровня воды в ручье.

«К месту подтопления направлены подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС, муниципальные аварийно-спасательные формирования»,— говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «ЧП Сочи», вода смыла единственный мост через ручей. Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения.

На месте работают 28 человек и 7 единиц техники.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram