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Коммерсантъ FM
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В Минске на 15 суток арестовали российскую правозащитницу

В Минске задержали и затем арестовали на 15 суток российскую правозащитницу Екатерину Яньшину, которая сотрудничает с «Мемориалом» (в РФ признан иноагентом, а позже ликвидирован). Девушка приехала в белорусскую столицу для участия в качестве наблюдателя в суде по делу о белорусском правозащитном центре «Вясна». Ее задержали на выходе с заседания.

Как сообщает Telegram-канал «Мемориала», после суда 5 января госпожу Яньшину отвели в служебное помещение «для беседы». По версии правоохранителей, она нарушала порядок в ходе заседания — делала фото и вела трансляцию.

Ночь с 5 по 6 января девушка провела в изоляторе. Судебное заседание началось в 14:30 по Минску в Московском районном суде. Правозащитницу обвинили по статье о мелком хулиганстве (19.1. КОАП РБ) и отправили под арест.

Центр «Весна» — белорусская правозащитная организация, зарегистрированная в 1997 году. Верховный суд республики ликвидировал центр в октябре 2003 года. Правозащитников центра Алеся Беляцкого, Владимира Лабковича и Валентина Стефановича обвиняют в контрабанде средств для «незаконной деятельности и финансирования ПЦ ''Весна''» и организации протестов 2021 года.

Дарья Эрозбек

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