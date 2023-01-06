При поддержке экс-губернатора Миронова Кремлевскую елку посетили 150 ярославских детей

Кремлевскую елку посетили две детские делегации из Ярославля. В нее вошли 150 детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, воспитанники подшефных детских домов, а также ребята, чьи родители сейчас несут службу в служебных командировках за пределами Ярославского региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Ярославской области Фото: Пресс-служба УМВД по Ярославской области

В пресс-службе отметили, что помог организовать посещение елки бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. После праздничной программы дети получили сладкие подарки. Еще в декабре 2022 года господин Миронов запустил по Ярославской области «чудо-мобиль», который развез подарки десяти многодетным семьям с детьми-инвалидами. Были подарены новые холодильники, стиральные машины, ноутбуки для обучения, телевизоры, а также сладкие подарки.

«Чудо-мобиль с подарками отправился в Борисоглебский, Ростовский, Мышкинский, Даниловский, Некрасовский, Большесельский районы, а также в город Ярославль. Подарки получили 10 семей, в которых воспитываются 37 детей»,— сообщал тогда источник «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова