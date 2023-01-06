На развязке Кольцовского тракта с ЕКАД появятся световые фигуры лося и медведя

На транспортной развязке Кольцовского тракта и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) появится художественно-ландшафтное оформление в виде высоких световых фигур медведя и лося. Проект благоустройства разработало ООО «АСГ Золотое Сечение», говорится на сайте госзакупок. Общая площадь участка составит 113,5 га.

Согласно проекту, на въезде из аэропорта Кольцово гостей и жителей города встречает большая светящаяся в вечернее и ночное время скульптура «Медведь». На противоположной стороне — «Лось». Высота фигур составит 14 и 20 метров. В качестве постамента для фигур построят холмы высотой 6 метров, вокруг которых сформируют круговые площадки с посыпкой речной галькой и с покрытием из брекчии.

Озеленение территории будет включать группы разновысоких деревьев и декоративных кустарников: ива шаровидная, липа, ель, лиственница, шиповник, кизил, дерен. Также на участке появится фонари для освещения подъемов и съездом развязки, а также участка ЕКАД.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», на художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД из бюджета Свердловской области направили 200 млн руб. Напомним, кольцевая автодорога общей протяженностью 94,38 км позволит вывести из городской черты порядка 60–80 тыс. транзитных автомобилей в сутки.

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Диана Сунагатуллина