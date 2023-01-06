В ближайшие дни ночная температура воздуха на Кубани может опуститься до -16 градусов

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в краевой столице ожидается похолодание. Ночью столбик термометра может опуститься до -4 градусов, возможны дождь и мокрый снег. Днем 7 января температура воздуха будет от 0 до +2 градусов.

В северных районах Краснодарского края ночная температура может опуститься до -8 градусов. Местами на Кубани сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ливень в сочетании с грозой, шквалистым усилением ветра до 20–23 м/с.

В последующие двое суток в Краснодарском крае температура воздуха составит -6…-11 градусов, при прояснениях до -16 градусов, днем 8 января -3…-8 градусов, 9 января -1…-6 градусов; в горах ночью -7…-12 градусов, днем -2…-7 градуса.

Андрей Ульченко

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