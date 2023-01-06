Прокуратура через суд вернула жилье 73-летней жительнице Сочи, которое та подарила своей племяннице

Суд удовлетворил требования прокуратуры по возвращению пожилой жительнице Сочи жилплощади, которую женщина подарила племяннице, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства. Помимо этого в следственные органы Сочи направлены материалы для возбуждения уголовного дела по факту покушения на мошенничество.

В суде было доказано, что дарственную пожилая женщина подписала, находясь в состоянии глубокого эмоционального шока и не отдавая отчет своим действиям из-за болезни и смерти близкого родственника. Этой ситуацией воспользовалась ее племянница, которая завладела единственным жилым помещением инвалида — комнатой в трехкомнатной квартире, расположенной в Хостинском районе Сочи.

Решение суда вступило в законную силу.

Андрей Ульченко

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