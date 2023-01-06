Количество заболеваний COVID-19 на Кубани выросло до 22 случаев

В Краснодарском крае за минувшие сутки диагноз коронавирус поставлен 22 жителям. Днем ранее их число составляло 17.

В Краснодаре и Сочи по четыре случая заболевания, также в лидерах Новороссийск и Абинский район (по три случая).

За все время пандемии в медицинские учреждения Кубани с подозрением на коронавирус обратились 1 072 079 человек. Подтверждено 344 034 случая COVID-19. Выздоровели 332 632 пациента (23 за минувшие сутки), погибли от осложнений — 11 136 человек (за минувшие сутки ни одного случая).

На амбулаторном лечении с коронавирусом сегодня находятся 190 человек. В стационарах — 76 пациентов.

Андрей Ульченко

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