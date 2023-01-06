46 детей-сирот из Тимашевского района Кубани получили квартиры после вмешательства прокуратуры

В Тимашевском районе после вмешательства прокуратуры 46 детям-сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Жилье должно было быть передано в прошлом году. Деньги на его покупку выделены региональным минтруда. Однако администрация муниципального района долгое время не могла освоить средства.

После того как главе районы было вынесено соответствующее предостережение, конкурсные процедуры проведены, строительство жилья закончено, дети-сироты получили благоустроенные квартиры.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram