В МФЦ Удмуртии появится чат-бот для консультирования жителей

В Удмуртии в 2023 году на сайте МФЦ планируют запустить чат-бот для консультирования жителей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, виртуальный помощник поможет записаться в МФЦ, проверит статус заявления, подскажет список необходимых документов для получения услуги, даст информацию о госпошлине и многое другое. Отмечается, что чат-бот в процессе работы будет беспрерывно обучаться на диалогах, и со временем его ответы станут более точными.

«Количество услуг, предоставляемых МФЦ, постоянно растет. В этом году в центре появилось более 20 новых услуг. Чат-бот поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или, например, записаться на прием к специалисту. Цифровой сервис позволит сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг комфортным и доступным в любое время суток»,— прокомментировал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.