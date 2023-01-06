В пожарах в Учалинском и Дуванском районах погибли два человека

Сегодня ночью в деревне Курама Учалинского района Башкирии произошел пожар в бревенчатом доме на улице Бужина, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Когда огонь был потушен, пожарные обнаружили тело мужчины 1949 года рождения.

В тушении пожара участвовали девять человек и две единицы техники МЧС, а также местное население.

Второй пожар произошел сегодня утром на Айской улице в деревне Абдрашитово Дуванского района. Огнем был поврежден бревенчатый дом. В ходе разбора места пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1959 года рождения.

Майя Иванова

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