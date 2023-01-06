Хакеры взломали более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter

Более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter оказались взломаны хакерами. Как сообщил Reuters израильский исследователь кибербезопасности Алан Гол, данные были размещены на хакерском форуме. Дата взлома точно неизвестна.

Алан Гол назвал этот инцидент «значительной утечкой». По его словам, нарушение может привести ко множеству подобных взломов и публикации персональных данных пользователей.

Reuters отмечает, что взлом мог произойти еще в 2021 годy — до того, как компанию возглавил бизнесмен Илон Маск.

В декабре 2022-го сообщалось о взломе данных 400 млн пользователей Twitter. Данные были опубликованы на форуме Breach. Утечка объяснялась уязвимостью APl (Application programming interface), которую компания обнаружила еще в 2021 году. Как сообщил Алан Гол Reuters, он опубликовал отчет об этом после информации о взломе в декабре. Однако ему неизвестно, предприняло ли руководство Twitter шаги для устранения проблемы.

Лусине Баласян