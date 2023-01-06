Экс-депутат заксобрания Прикамья стал командиром взвода в звании рядового

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, принимающий участие в боевых действиях на Украине, назначен командиром взвода. Об этом господин Григоренко сообщил в своем телеграм-канале. «Лейтенанта, кстати, предлагали - отказался из-за необходимости подписывать трехлетний контракт!», - написал Александр Григоренко. По словам экс-депутата, он командует взводом в звании рядового. Господин Григоренко проходит службу в 228 мотострелковом полку 90-й танковой дивизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат» Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат»

До начала нынешнего конфликта он участвовал в боевых действиях в 2014 году в составе народной милиции ЛНР.