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6 и 7 января в Ижевске из-за похолодания отменили праздничные мероприятия

В столице Удмуртии отменили часть праздничных мероприятий, запланированных на 6 и 7 января. Как сообщает Администрация Ижевска, в связи с резким похолоданием отменены детские программы на Центральной площади и спортивные мероприятия на открытых площадках. Кроме того, 7 января не будет рождественских гуляний возле Михаило-Архангельского кафедрального собора и домов культуры.

Также «Парки Ижевска» на своей странице в «Вконтакте» сообщили, что 6 и 7 января в парках Кирова и Горького и в сквере оружейника Драгунова отменили все дневные и вечерние мероприятия. При этом они отмечают, что прокат коньков работает.

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