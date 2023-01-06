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Коммерсантъ FM
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СМИ: десять человек ранены во время съемок рэп-клипа во Флориде

Американские СМИ сообщают о стрельбе возле ресторана The Licking в городе Майами-Гарденс (штат Флорида), в результате которой десять человек получили ранения. По данным местного издания WSVN, инцидент произошел во время съемок музыкального видео рэп-исполнителя French Montana.

«Всего у нас было десять (жертв нападения.— "Ъ"). Четверо самостоятельно добрались до больницы, шесть раненых были вылечены»,— приводит WSVN комментарий одного из спасателей.

Факт стрельбы изданию подтвердили в полицейском департаменте города, отказавшись уточнять детали произошедшего из-за незавершенности расследования.

Как рассказал WSVN Сед Могул, представившийся свидетелем происшествия, он вышел из The Licking, чтобы понаблюдать за съемками клипа French Montana. Позднее он заметил, как у человека, находившегося в толпе возле заведения, украли часы и бумажник, после чего раздались 13–15 выстрелов. Сам рэпер данную информацию никак не комментировал и материалов с предполагаемого места происшествия не публиковал.

Андрей Сапожников

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